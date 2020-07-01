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Путин увеличил минимальную долю государства в Ростелекоме до 38,2%
Минимальная доля в уставном капитале "Ростелекома", которая должна находиться в собственности государства, увеличена до 38,2% с 33,2%, следует из указа... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:32
россия
ростелеком
владимир путин
экономика
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россия, ростелеком, владимир путин, экономика

Путин увеличил минимальную долю государства в Ростелекоме до 38,2%

13:15 01.07.2020 (обновлено: 13:32 01.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска компании "Ростелеком" на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Минимальная доля в уставном капитале "Ростелекома", которая должна находиться в собственности государства, увеличена до 38,2% с 33,2%, следует из указа президент РФ Владимира Путина.
"Ростелеком" в рамках консолидации 100% сотового оператора Tele2 проводил допэмиссию акций в пользу ВТБ, в которой также могли поучаствовать действовавшие акционеры оператора. Тогда вышел указ президента РФ, устанавливающий, что по итогам этой сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.
Новым указом прямая госдоля увеличивается. "Внести в указ президента Российской Федерации от 3 октября 2019 года "О публичном акционерном обществе "Ростелеком" (…) изменение, заменив (…) слова "не менее 33,2 процента" словами "не менее 38,2 процента", - говорится в указе. Документ вступает в силу со дня его подписания – 1 июля.
Как пояснили РИА Новости в "Ростелекоме", в допэмиссии приняли участие не все действовавшие акционеры, поэтому госдоля оказалась выше, чем планировалось. Указом закрепляется доля государства по итогам допэмиссии, добавили в компании.
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РоссияРостелекомВладимир ПутинЭкономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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