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Распространение нового коронавируса
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В США выявили 44,8 тысячи новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,8 тысячи, еще более тысячи человек скончались,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили 44,8 тысячи новых случаев COVID-19

13:15 01.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,8 тысячи, еще более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 44 766 новых случаев заражения и 1 277 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Вчера, 20:30Распространение нового коронавируса
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Днем ранее эти показатели составляли 41 556 и 337 соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 636 538 заразившихся, более 127 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 720 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 10,4 миллиона случаев заражения и свыше 511 тысяч смертей из-за COVID-19.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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