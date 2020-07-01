В США выявили 44,8 тысячи новых случаев COVID-19

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,8 тысячи, еще более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 44 766 новых случаев заражения и 1 277 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Днем ранее эти показатели составляли 41 556 и 337 соответственно.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 636 538 заразившихся, более 127 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 720 тысяч человек выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 10,4 миллиона случаев заражения и свыше 511 тысяч смертей из-за COVID-19.