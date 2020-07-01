Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200701/1573734733.html
Музеи Московского Кремля 3 июля возобновят работу для посетителей
Музеи Московского Кремля (ММК) возобновят работу для посетителей 3 июля, сообщает в среду пресс-служба музея. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:11
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
музеи
московский кремль (музей-заповедник)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/31/1561743195_0:205:3072:1933_1400x0_80_0_0_0814bca81b1ce70585702a0964e3e720.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/31/1561743195_0:205:3072:1933_1400x0_80_0_0_0814bca81b1ce70585702a0964e3e720.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/31/1561743195_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3e9bbba5676d1106a58c87216312a8f4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/31/1561743195_0:137:1911:2048_1400x0_80_0_0_861b23206fd8acb52598b218e829b669.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, музеи, московский кремль (музей-заповедник), москва

Музеи Московского Кремля 3 июля возобновят работу для посетителей

13:11 01.07.2020
81
© Фотохост-агентствоМосковский Кремль
Московский Кремль
© Фотохост-агентство
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Музеи Московского Кремля (ММК) возобновят работу для посетителей 3 июля, сообщает в среду пресс-служба музея.
"У нас замечательная новость - 3 июля Музеи Московского Кремля начнут работу после периода самоизоляции. Будет открыта Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения", - говорится в сообщении.
Посещение Оружейной палаты и архитектурного ансамбля Соборной площади организовано по сеансам.
"Билеты можно приобрести на сайте. Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек. Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Как рассказали в пресс-службе, посещение музея регламентировано нормами, разработанными Роспотребнадзором и Минкультуры, согласно которым гостям музея необходимо использовать маски и перчатки.
Отмечается, что вход в Кремль с 3 июля осуществляется через Троицкие и Боровицкие ворота.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
000010
Обсудить 0
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МузеиМосковский Кремль (музей-заповедник)Москва
Рекомендуем
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
Путин увеличил минимальную долю государства в Ростелекоме до 38,2%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Хабаровском крае более 41% избирателей проголосовали по поправкам
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили 44,8 тысячи новых случаев COVID-19
Геннадий Зюганов голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Алтайском крае медвежонка привели на участок для голосования
Президент России Владимир Путин
Путин назначил Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции
Алексей Венедиктов
Венедиктов отметил снижение критики по онлайн-голосованию по Конституции
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани
Французский политик высоко оценил процесс голосования в Крыму
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Курганской области явка на голосовании по поправкам составила 50%
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Мурманской области явка на голосовании по правкам составила 34,27%
Массовая драка в Норильске
Полиция задержала одного из участников массовой драки в Норильске
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа проголосовал по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Красноярском крае более половины избирателей проголосовали по поправкам
14:16Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
14:14В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
Лента новостейМолния