Музеи Московского Кремля 3 июля возобновят работу для посетителей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Музеи Московского Кремля (ММК) возобновят работу для посетителей 3 июля, сообщает в среду пресс-служба музея.
"У нас замечательная новость - 3 июля Музеи Московского Кремля начнут работу после периода самоизоляции. Будет открыта Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения", - говорится в сообщении.
Посещение Оружейной палаты и архитектурного ансамбля Соборной площади организовано по сеансам.
"Билеты можно приобрести на сайте. Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек. Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, посещение музея регламентировано нормами, разработанными Роспотребнадзором и Минкультуры, согласно которым гостям музея необходимо использовать маски и перчатки.
Отмечается, что вход в Кремль с 3 июля осуществляется через Троицкие и Боровицкие ворота.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.