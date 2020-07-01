Музеи Московского Кремля 3 июля возобновят работу для посетителей

"У нас замечательная новость - 3 июля Музеи Московского Кремля начнут работу после периода самоизоляции. Будет открыта Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения", - говорится в сообщении.

"Билеты можно приобрести на сайте. Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек. Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.