В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правоохранители Правоохранители Гонконга в среду задержали более 180 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности, сообщили в полиции.

Активисты вышли на улицы Гонконга в среду, чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания. Полиция применила водометы против протестующих, собравшихся около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд.

"Более 180 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях, хулиганство, владение холодным оружием и другие связанные с этим преступления, в том числе семеро были задержаны за предполагаемое нарушение закона о национальной безопасности. Аресты продолжаются", - говорится в сообщении в Twitter полиции.

Ранее во вторник полиция специального административного района задержала первого человека по подозрению в нарушении закона, который только накануне вступил в силу, им оказался мужчина с флагом, призывающим к независимости Гонконга.