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В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180
Правоохранители Гонконга в среду задержали более 180 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:10
2020-07-01T13:10
протесты в гонконге
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РИА Новости
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протесты в гонконге, гонконг, в мире
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Правоохранители Гонконга
в среду задержали более 180 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности, сообщили в полиции.
Активисты вышли на улицы Гонконга в среду, чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания. Полиция применила водометы против протестующих, собравшихся около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд.
"Более 180 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях, хулиганство, владение холодным оружием и другие связанные с этим преступления, в том числе семеро были задержаны за предполагаемое нарушение закона о национальной безопасности. Аресты продолжаются", - говорится в сообщении в Twitter полиции.
Ранее во вторник полиция специального административного района задержала первого человека по подозрению в нарушении закона, который только накануне вступил в силу, им оказался мужчина с флагом, призывающим к независимости Гонконга.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.