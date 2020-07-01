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Голосование по поправкам в Конституцию
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В Алтайском крае медвежонка привели на участок для голосования
Сотрудники барнаульского зоопарка привели на избирательный участок медвежонка, видео появилось в интернете. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:08
голосование по поправкам в конституцию
сергей писарев
конституция рф
республика алтай
алтайский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573734486_0:136:2605:1601_1400x0_80_0_0_2ad9b41f400c79b626845efe12fdff43.jpg
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сергей писарев, конституция рф, республика алтай, алтайский край, политика

В Алтайском крае медвежонка привели на участок для голосования

13:08 01.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники барнаульского зоопарка привели на избирательный участок медвежонка, видео появилось в интернете.
Как рассказал РИА Новости директор зоопарка Сергей Писарев, животное зовут Глаша, она сирота, несколько месяцев назад ее подобрали недалеко от леса и пристроили в зоопарк.
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Медвежонок "проголосовал" на участке, который расположен в барнаульской гимназии №42. На кадрах видно, как Глаша залезла на стул, погрызла антисептик и утащила со стола коробку для бумаг.
"Когда пришли в гимназию, вышли из автобуса, это была буря восторга у детей, у избирательной комиссии, которые не ожидали такого посетителя. Это были эмоции, это был праздник. Слава богу, что мы смогли подарить кусочек радости в этот день", - рассказал Писарев.
Ранее сотрудники зоопарка уже приходили на избирательные участки с животными: на прошлых выборах "проголосовали" тигрята.
"Это не было каким-то издевательством над животными, потому что мы очень любим своих животных, мы за ними ухаживаем. Это была очередная прогулка, которую мы делаем с ними практически ежедневно", - говорит Писарев.
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Медвежонку Глаше примерно пять месяцев, ее совсем маленькой нашли недалеко от села Онгудай в Республике Алтай. Предположительно, ее мать застрелили браконьеры, найти медведицу так и не удалось. Глашу передали барнаульскому зоопарку. Медвежонок стал звездой соцсетей: Глаша активно общается с барнаульцами, ест мороженое, участвует в прямых эфирах сотрудников зоопарка в Instagram.
"Мы ни на минуту не пожалели, что взяли Глашу, она стала настоящей звездой зоопарка. Ситуация с бурыми медведями вообще жесткая, медвежат остается огромное количество. И поэтому очень часто звонят и говорят: пожалуйста, возьмите. Из Кемерово, из Томска звонят. К сожалению, браконьеры убивают медведицу, а медвежата остаются. Просто так медведица своего малыша никогда не бросит", - говорит Писарев.
Директор зоопарка рассказал, что у Глаши сложилась большая дружба с его заместителем.
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"Мой заместитель Александр Чеботарев, который привел Глашу на участок, стал ей "папой", он постоянно с ней гуляет и ее кормит", - говорит Писарев.
В среду в Алтайском крае открылись 1779 участков, 203 из них в оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. По состоянию на 15.00 часов местного времени (11.00 мск) явка на территории Алтайского края составила 45,03%. Всего, по данным регионального избиркома, проголосовали 816 840 человек.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей ПисаревКонституция РФРеспублика АлтайАлтайский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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