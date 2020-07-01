В Алтайском крае медвежонка привели на участок для голосования

"Мы ни на минуту не пожалели, что взяли Глашу, она стала настоящей звездой зоопарка. Ситуация с бурыми медведями вообще жесткая, медвежат остается огромное количество. И поэтому очень часто звонят и говорят: пожалуйста, возьмите. Из Кемерово, из Томска звонят. К сожалению, браконьеры убивают медведицу, а медвежата остаются. Просто так медведица своего малыша никогда не бросит", - говорит Писарев.