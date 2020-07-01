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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Французский политик высоко оценил процесс голосования в Крыму
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Крыму... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:08
голосование по поправкам в конституцию
европарламент
тьерри мариани
конституция рф
владимир путин
политика
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353
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европарламент, тьерри мариани, конституция рф, владимир путин, политика

Французский политик высоко оценил процесс голосования в Крыму

13:08 01.07.2020
887
© РИА Новости / Максим БлиновСопрезидент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани
© РИА Новости / Максим Блинов
Сопрезидент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Крыму проходит на высоком организационном демократическом уровне.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
"Организация голосования в Республике Крым находится на высоком организационном демократическом уровне", - сказал журналистам Мариани.
Кроме того, политик также назвал положительным опыт предварительного голосования.
Аналогичной точки зрения высказались и другие члены делегации.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
12:51Голосование по поправкам в Конституцию
Алушта лидирует по явке на голосовании в Крыму
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Симферополе
12:43
Озвучена средняя явка по РФ на голосовании на 12:00
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвропарламентТьерри МарианиКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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