Французский политик высоко оценил процесс голосования в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Крыму проходит на высоком организационном демократическом уровне.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
"Организация голосования в Республике Крым находится на высоком организационном демократическом уровне", - сказал журналистам Мариани.
Кроме того, политик также назвал положительным опыт предварительного голосования.
Аналогичной точки зрения высказались и другие члены делегации.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.