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Путин назначил Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Жуйкова замминистра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой информации. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:07
дмитрий жуйков
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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дмитрий жуйков, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), владимир путин, политика

Путин назначил Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции

13:07 01.07.2020
160
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Жуйкова замминистра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой информации.
"Назначить Жуйкова Дмитрия Сергеевича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
В начале апреля Жуйков был освобожден от должности директора департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства.
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Дмитрий ЖуйковРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Владимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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