Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573734505.html
Средняя явка по России на голосовании по поправкам составила 59,01%
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 13.00 по московскому времени составила 59,01%, свидетельствуют данные информационного табло... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:21
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_421:0:3239:1585_1400x0_80_0_0_1ef86a3e921cf4e31c8a77389ec919d9.jpg
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_421:0:3239:1585_1400x0_80_0_0_1ef86a3e921cf4e31c8a77389ec919d9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3806bfdbcab05506e911929c2027de3b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_467:0:2515:2048_1400x0_80_0_0_c5984f5e783c62398c29b147616c1e62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, россия, конституция рф, политика

Средняя явка по России на голосовании по поправкам составила 59,01%

13:07 01.07.2020 (обновлено: 13:21 01.07.2020)
260
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 13.00 по московскому времени составила 59,01%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
1110001
Обсудить 5
Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинРоссияКонституция РФПолитика
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
МИД Украины попросил Францию отреагировать на визит евродепутатов в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Красноярском крае более половины избирателей проголосовали по поправкам
14:16Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
14:14В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
Лента новостейМолния