https://ria.ru/20200701/1573734304.html
Минобороны Украины заявило о двух обстрелах в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе в среду, потерь среди военных нет. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:03
2020-07-01T13:06
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны украины
минск
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в мире
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https://ria.ru/20200701/1573724332.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/89/1561808936_0:182:3000:1870_1400x0_80_0_0_58df1e7b691cd738e4c73b6d775618dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире