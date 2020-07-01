Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573734304.html
Минобороны Украины заявило о двух обстрелах в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе в среду, потерь среди военных нет. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:06
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны украины
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/89/1561808936_0:182:3000:1870_1400x0_80_0_0_58df1e7b691cd738e4c73b6d775618dc.jpg
https://ria.ru/20200701/1573724332.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/89/1561808936_0:182:3000:1870_1400x0_80_0_0_58df1e7b691cd738e4c73b6d775618dc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/89/1561808936_328:0:3000:2004_1400x0_80_0_0_d89531be65ef2c6118d3f711ba85b5c6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156180/89/1561808936_481:0:2485:2004_1400x0_80_0_0_8ea3433f57f5970bf8a3479e9c1afca3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире

Минобороны Украины заявило о двух обстрелах в Донбассе

13:03 01.07.2020 (обновлено: 13:06 01.07.2020)
227
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские солдаты
Украинские солдаты
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские солдаты . Архивное фото
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе в среду, потерь среди военных нет.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных пострадали.
По данным оборонного ведомства Украины, ополченцы "продолжают вооруженную агрессию на линии боевого соприкосновения и осуществили два прицельных обстрела" по состоянию на 12.00 мск. "Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - сообщается на сайте министерства.
Ополченец ДНР
10:02
В ДНР заявили, что силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000020
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныМинскООНВ мире
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Массовая драка в Норильске
Полиция задержала одного из участников массовой драки в Норильске
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани
Французский политик высоко оценил процесс голосования в Крыму
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Мурманской области явка на голосовании по правкам составила 34,27%
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Красноярском крае более половины избирателей проголосовали по поправкам
14:16Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
14:14В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
Лента новостейМолния