https://ria.ru/20200701/1573734174.html
В Мурманской области явка на голосовании по правкам составила 34,27%
Чуть больше трети избирателей в Мурманской области проголосовали по вопросу внесения поправок в конституцию страны к 10.00, следует из данных областной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:00
2020-07-01T13:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
кировск
мурманская область
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, кировск, мурманская область, политика