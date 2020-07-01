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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573734174.html
В Мурманской области явка на голосовании по правкам составила 34,27%
Чуть больше трети избирателей в Мурманской области проголосовали по вопросу внесения поправок в конституцию страны к 10.00, следует из данных областной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
кировск
мурманская область
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573703461_0:299:2812:1881_1400x0_80_0_0_baee6631e700863f585d756e8e95ceca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, владимир путин, кировск, мурманская область, политика

В Мурманской области явка на голосовании по правкам составила 34,27%

13:00 01.07.2020
105
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 1 июл - РИА Новости. Чуть больше трети избирателей в Мурманской области проголосовали по вопросу внесения поправок в конституцию страны к 10.00, следует из данных областной избирательной комиссии.
На сайте сообщается, что к 10.00 мск на участки пришли 34,27% избирателей. Активнее всего голосуют в Кировске, Полярных Зорях и Апатитах. Наиболее низкая явка наблюдается в Кандалакшском и Кольском районах.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинКировскМурманская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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