Международные эксперты посетили избирательные участки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Международные эксперты, в числе которых пять французских депутатов Европарламента, посетили избирательные участки в Крыму и ознакомились с процессом голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
"Наши гости побывали уже на нескольких участках в Ялтинском регионе, после чего отправятся в Симферополь", - сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.
По его словам, представители делегации пообщались с избирателями и членами избирательных комиссий.
"Секретов мы для них никаких не делали. Любые вопросы гости могли задавать", - подчеркнул собеседник агентства.