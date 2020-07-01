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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Международные эксперты посетили избирательные участки в Крыму
Международные эксперты, в числе которых пять французских депутатов Европарламента, посетили избирательные участки в Крыму и ознакомились с процессом голосования РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:59
голосование по поправкам в конституцию
европарламент
юрий гемпель
конституция рф
республика крым
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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европарламент, юрий гемпель, конституция рф, республика крым, политика

Международные эксперты посетили избирательные участки в Крыму

12:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Международные эксперты, в числе которых пять французских депутатов Европарламента, посетили избирательные участки в Крыму и ознакомились с процессом голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
12:32Голосование по поправкам в Конституцию
Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам
"Наши гости побывали уже на нескольких участках в Ялтинском регионе, после чего отправятся в Симферополь", - сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.
По его словам, представители делегации пообщались с избирателями и членами избирательных комиссий.
"Секретов мы для них никаких не делали. Любые вопросы гости могли задавать", - подчеркнул собеседник агентства.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвропарламентЮрий ГемпельКонституция РФРеспублика КрымПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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