Директор Эрмитажа проголосовал по поправкам в Конституцию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в среду принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Пиотровский голосовал на избирательном участке №2195 в ДДТ "Преображенский", он приехал в маске и перчатках.
"Я соавтор одной из поправок, и поэтому я должен был прийти на свой участок и проголосовать. В поправке сказано, что культура является высочайшим символом нашей страны, таким же как и флаг, и герб, а даже еще и более. Государство обязано охранять культуру", - сказал Пиотровский.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.