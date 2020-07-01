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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573733960.html
Директор Эрмитажа проголосовал по поправкам в Конституцию
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в среду принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:57
голосование по поправкам в конституцию
государственный эрмитаж
музеи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
государственный эрмитаж, музеи, михаил пиотровский

Директор Эрмитажа проголосовал по поправкам в Конституцию

12:57 01.07.2020
75
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в среду принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Пиотровский голосовал на избирательном участке №2195 в ДДТ "Преображенский", он приехал в маске и перчатках.
"Я соавтор одной из поправок, и поэтому я должен был прийти на свой участок и проголосовать. В поправке сказано, что культура является высочайшим символом нашей страны, таким же как и флаг, и герб, а даже еще и более. Государство обязано охранять культуру", - сказал Пиотровский.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюГосударственный ЭрмитажМузеиМихаил Пиотровский
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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