Директор Эрмитажа проголосовал по поправкам в Конституцию

"Я соавтор одной из поправок, и поэтому я должен был прийти на свой участок и проголосовать. В поправке сказано, что культура является высочайшим символом нашей страны, таким же как и флаг, и герб, а даже еще и более. Государство обязано охранять культуру", - сказал Пиотровский.