https://ria.ru/20200701/1573733905.html
В Кировской области более 47% избирателей проголосовали по поправкам
Более 47% избирателей Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:57
2020-07-01T12:57
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
кировская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573733860.html
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, кировская область, политика