В Курганской области явка на голосовании по поправкам составила 50%

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к конституции на 12.00 местного времени (10.00 мск) в Курганской области составила 50%, сообщает пресс-служба облизбиркома.
"По состоянию на 12.00 (10.00 мск) в Курганской области проголосовали более 343,6 тысячи участников голосования. Явка составила 50,01%", - говорится в сообщении.
Процедура голосования проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, уточняется в сообщении.
По состоянию на 10.00 (08.00 мск) в Курганской области проголосовали более 326,4 тысячи участников голосования, явка составила 47,55%, добавляется в сообщении.
По данным облизбиркома, на выборах президента РФ в 2018 году на 12.00 (10.00 мск) в Курганской области проголосовало 30,18% избирателей. Кроме того, в Курганской области на выборах депутатов Госдумы ФС РФ в 2016 году, по сведениям облизбиркома, проголосовало 18,09% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.