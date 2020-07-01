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На пост главы Чувашии претендуют семь кандидатов
Семь человек выдвинули свои кандидатуры на выборы главы Чувашии, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:54
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
политика
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353
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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), политика

На пост главы Чувашии претендуют семь кандидатов

12:54 01.07.2020
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваВрио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Врио главы Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Семь человек выдвинули свои кандидатуры на выборы главы Чувашии, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
ЦИК Чувашии начала прием документов от кандидатов на должность главы республики 24 июня, в первый день документы подали двое самовыдвиженцев - врио главы Чувашии Олег Николаев и Юрий Шакеев. Кандидат от регионального отделения политической партии "Патриоты России" Сергей Матвеев подал документы 25 июня, кандидат от регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Чувашской Республике" Николай Степанов – 26 июня. Еще двое самовыдвиженцев - Николай Коклейкин и Андрей Ильдеменов – подали документы в ЦИК Чувашии 29 июня.
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"Тридцатого июня Центризбирком Чувашии принял пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность главы республики от Александра Андреева, выдвинутого республиканским отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Андреев является депутатом Госсовета Чувашии, заместителем председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам", - говорится в сообщении.
Таким образом, на 1 июля зарегистрировано семь кандидатов на должность главы Чувашии.
Выборы главы Чувашской Республики состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
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Олег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Политика
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