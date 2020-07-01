На пост главы Чувашии претендуют семь кандидатов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Семь человек выдвинули свои кандидатуры на выборы главы Чувашии, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

ЦИК Чувашии начала прием документов от кандидатов на должность главы республики 24 июня, в первый день документы подали двое самовыдвиженцев - врио главы Чувашии Олег Николаев и Юрий Шакеев. Кандидат от регионального отделения политической партии " Патриоты России " Сергей Матвеев подал документы 25 июня, кандидат от регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Чувашской Республике" Николай Степанов – 26 июня. Еще двое самовыдвиженцев - Николай Коклейкин и Андрей Ильдеменов – подали документы в ЦИК Чувашии 29 июня.

"Тридцатого июня Центризбирком Чувашии принял пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность главы республики от Александра Андреева, выдвинутого республиканским отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Андреев является депутатом Госсовета Чувашии, заместителем председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 1 июля зарегистрировано семь кандидатов на должность главы Чувашии.