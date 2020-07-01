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МИД Австрии предостерег от поездок на Западные Балканы из-за COVID-19
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в среду предостерег граждан от поездок в страны Западных Балкан из-за ухудшившейся там ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:52
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, мид австрии, португалия, австрия, косово, в мире

МИД Австрии предостерег от поездок на Западные Балканы из-за COVID-19

12:52 01.07.2020
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© РИА Новости / Филипп Брем / Перейти в фотобанкМужчина в маске едет на велосипеде в Вене
Мужчина в маске едет на велосипеде в Вене
© РИА Новости / Филипп Брем
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Мужчина в маске едет на велосипеде в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в среду предостерег граждан от поездок в страны Западных Балкан из-за ухудшившейся там ситуации с коронавирусом.
Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, Сербии и самопровозглашенном Косово.
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"С этого момента действует предупреждение самого высокого уровня воздержаться от поездок во все шесть стран Западных Балкан", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.
По его словам, ситуация с коронавирусом в этих странах в последние дни ухудшилась. Также, согласно заявлению главы минздрава Австрии Рудольфа Аншобера, в республике встревожены ростом числа новых инфицированных - впервые за много недель за сутки зафиксировали трехзначное число заболевших (107).
Австрия к настоящему моменту сняла ограничения по коронавирусу для въезжающих из 32 европейских стран, кроме Великобритании, Швеции и Португалии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД АвстрииПортугалияАвстрияКосовоВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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