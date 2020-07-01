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Храмы Псковской области вновь откроются для прихожан
Храмы Псковской епархии, где на фоне сложной эпидобстановки богослужения проходили только на прихрамовых территориях, вновь откроются для прихожан и туристов с... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:52
псковская область
общество
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РИА Новости
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353
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псковская область, общество

Храмы Псковской области вновь откроются для прихожан

12:52 01.07.2020
71
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦерковь Николы на городище в Изборске Псковской области
Церковь Николы на городище в Изборске Псковской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Церковь Николы на городище в Изборске Псковской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Храмы Псковской епархии, где на фоне сложной эпидобстановки богослужения проходили только на прихрамовых территориях, вновь откроются для прихожан и туристов с 3 июля, сообщает в среду епархия.
"Общественные богослужения внутри храмов возобновляются при наличии средств индивидуальной защиты (масок) и с соблюдением социальной дистанции между молящимися в два метра", - говорится в сообщении.
В тех храмах и монастырях, где количество прихожан не позволяет соблюдать социальную дистанцию внутри помещений, богослужения будут по-прежнему проходить на улице. Расстояние между прихожанами не должно быть менее двух метров, но использование масок не является обязательным, уточняет Псковская епархия.
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Также на территории монастырей разрешается присутствие паломников и проведение экскурсий в количестве не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. Если соблюсти дистанцию нет возможности, необходимо носить защитные маски.
"На монастырской территории одновременно может находиться не более четырех групп. Решением руководства монастыря количество групп, одновременно находящихся на территории, может быть уменьшено", - информирует епархия.
При этом пещеры Псково-Печерского монастыря, где соблюдение социальной дистанции невозможно из соображений безопасности, пока закрыты для паломников.
Службы с участием прихожан, ранее запрещенные в Псковской области из-за распространения коронавируса, возобновились 21 мая на прихрамовых территориях, но не в помещениях.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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