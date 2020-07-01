https://ria.ru/20200701/1573733587.html
Алушта лидирует по явке на голосовании в Крыму
Явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ в Крыму по состоянию на 10.00 составила 70,26%, активнее всего голосуют в Алуште и Армянске,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:51
2020-07-01T12:51
голосование по поправкам в конституцию
михаил малышев
армянск
алушта
конституция рф
симферополь
республика крым
кировский район
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
армянск
алушта
симферополь
республика крым
кировский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил малышев, армянск, алушта, конституция рф, симферополь, республика крым, кировский район, политика