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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573733587.html
Алушта лидирует по явке на голосовании в Крыму
Явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ в Крыму по состоянию на 10.00 составила 70,26%, активнее всего голосуют в Алуште и Армянске,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:51
голосование по поправкам в конституцию
михаил малышев
армянск
алушта
конституция рф
симферополь
республика крым
кировский район
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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михаил малышев, армянск, алушта, конституция рф, симферополь, республика крым, кировский район, политика

Алушта лидирует по явке на голосовании в Крыму

12:51 01.07.2020
155
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ в Крыму по состоянию на 10.00 составила 70,26%, активнее всего голосуют в Алуште и Армянске, говорится в данных системы ГАС "Выборы".
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 70,26%", - говорится в сводной таблице.
При этом наибольшая явка в Алуште (80,87%), Армянске (78,17%) и Раздольненском районе (79.74%). Наименьшая – в Феодосии (50,58%), Кировском районе (61,18%) и Центральном районе Симферополя (61,48%).
Ранее глава избиркома республики Михаил Малышев сообщал, что к утру среды в голосовании уже приняли участие более миллиона избирателей Крыма.
Всего правом голоса в республике обладают 1 миллион 499 тысяч 112 человек.
Конституция Российской Федерации
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История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМихаил МалышевАрмянскАлуштаКонституция РФСимферопольРеспублика КрымКировский районПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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