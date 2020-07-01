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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573733490.html
В Кузбассе явка избирателей на голосовании приблизилась к 85%
Явка избирателей на голосование по поправкам к конституции в Кузбассе на 15.00 местного времени (11.00 мск) составила почти 85%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:49
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
кемеровская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, кемеровская область, политика

В Кузбассе явка избирателей на голосовании приблизилась к 85%

12:49 01.07.2020
131
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосование по поправкам к конституции в Кузбассе на 15.00 местного времени (11.00 мск) составила почти 85%, сообщили РИА Новости в информационном центре ГАС "Выборы" Кемеровской области.
Как следует из информации, предоставленной РИА Новости ИЦ ГАС "Выборы", явка на 15.00 составила 84,83%, причем 76,13% избирателей проголосовали с 25 по 30 июня.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Из инфографики информационного центра следует, что лидирующие позиции занимают Промышленновский район, где явка на 15 часов местного времени составила 92,54%, Таштагольский район (92,24%) и город Белово (90,39%). Меньше всего проголосовавших в Центральном районе города Новокузнецка – 74,84%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКемеровская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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