В Кузбассе явка избирателей на голосовании приблизилась к 85%

КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосование по поправкам к конституции в Кузбассе на 15.00 местного времени (11.00 мск) составила почти 85%, сообщили РИА Новости в информационном центре ГАС "Выборы" Кемеровской области.
Как следует из информации, предоставленной РИА Новости ИЦ ГАС "Выборы", явка на 15.00 составила 84,83%, причем 76,13% избирателей проголосовали с 25 по 30 июня.
Из инфографики информационного центра следует, что лидирующие позиции занимают Промышленновский район, где явка на 15 часов местного времени составила 92,54%, Таштагольский район (92,24%) и город Белово (90,39%). Меньше всего проголосовавших в Центральном районе города Новокузнецка – 74,84%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.