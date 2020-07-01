Более 60% избирателей Омской области проголосовали по поправкам

ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в конституцию в Омской области превысила 60% к 15.00 по местному времени (12.00 мск), сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
"По данным на 15.00 по омскому времени, проголосовали 60,87% избирателей, в том числе в Омске проголосовали 52,75% избирателей, в районах Омской области - 72,66% избирателей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Омской области.
Сегодня в Омской области открылись 1734 участка. По данным главы избиркома Омской области Антона Ходакова, всего в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 750 тысяч человек - это около 50% от количества избирателей Омской области, к полудню 1 июля в регионе сделали свой выбор уже 58% избирателей.
Голосование в Омской области проходит с соблюдением необходимых мер безопасности. Как отметили в пресс-центре администрации Омска, за ходом общероссийского голосования на 451 избирательном участке в городе следят более тысячи наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии короновируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.