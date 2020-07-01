Более 60% избирателей Омской области проголосовали по поправкам

"По данным на 15.00 по омскому времени, проголосовали 60,87% избирателей, в том числе в Омске проголосовали 52,75% избирателей, в районах Омской области - 72,66% избирателей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Омской области.

Сегодня в Омской области открылись 1734 участка. По данным главы избиркома Омской области Антона Ходакова, всего в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 750 тысяч человек - это около 50% от количества избирателей Омской области, к полудню 1 июля в регионе сделали свой выбор уже 58% избирателей.