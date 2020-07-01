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В Эстонии снимут некоторые ограничения
C 1 июля в Эстонии отменяются некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, сообщила в среду пресс-служба правительства. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
эстония
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии снимут некоторые ограничения

12:44 01.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл - РИА Новости. C 1 июля в Эстонии отменяются некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, сообщила в среду пресс-служба правительства.
"С 1 июля можно проводить публичные мероприятия и спортивные соревнования со зрителями в помещении при участии до 500 человек, на открытом воздухе при участии до 1000 человек. Ночные клубы и другие развлекательные заведения могут снова открыть двери не более, чем для 100 человек",- говорится в сообщении.
По данным Эстонского футбольного союза, с 1 июля, болельщики вновь смогут посещать матчи чемпионата страны по футболу. Согласно действующим правилам, на стадион будут допускаться не более 1000 человек. Эта цифра включает себя как самих футболистов, тренеров и других сотрудников клубов, так и персонал, связанный с организацией матчей.
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"На трибунах желательно сидеть по двое, либо вместе с членами семьи или близкими друзьями. Но необходимо соблюдать дистанцию в два метра до других зрителей",-отмечает футбольный союз.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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