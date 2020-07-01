В Эстонии снимут некоторые ограничения

"С 1 июля можно проводить публичные мероприятия и спортивные соревнования со зрителями в помещении при участии до 500 человек, на открытом воздухе при участии до 1000 человек. Ночные клубы и другие развлекательные заведения могут снова открыть двери не более, чем для 100 человек",- говорится в сообщении.