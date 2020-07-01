В Калининграде задержали повредившего горелку Вечного огня

"В ходе визуального мониторинга операторы системы "Безопасный город" отметили подозрительное поведение неизвестного мужчины возле мемориала. Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось. Информацию о произошедшем инциденте операторы "Безопасного города" максимально оперативно передали сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе.

На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержали нарушителя на месте преступления. Как рассказали в "Безопасном городе", в этом году в парке Победы установлены камеры наружного наблюдения и налажен канал передачи данных в режиме реального времени. Обработка информации, полученной с помощью видеокамер, происходит в ситуационном центре комплекса "Безопасный город".