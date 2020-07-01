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В Калининграде задержали повредившего горелку Вечного огня
Вандала, повредившего газовую горелку Вечного огня, расположенного в Парке Победы возле мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам в Калининграде, задержали... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:44
калининград
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
калининград, происшествия

В Калининграде задержали повредившего горелку Вечного огня

12:44 01.07.2020
319
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вечный огонь . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Вандала, повредившего газовую горелку Вечного огня, расположенного в Парке Победы возле мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам в Калининграде, задержали благодаря операторам комплекса видеонаблюдения "Безопасный город", сообщили в пресс-службе организации.
"В ходе визуального мониторинга операторы системы "Безопасный город" отметили подозрительное поведение неизвестного мужчины возле мемориала. Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось. Информацию о произошедшем инциденте операторы "Безопасного города" максимально оперативно передали сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе.
На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержали нарушителя на месте преступления. Как рассказали в "Безопасном городе", в этом году в парке Победы установлены камеры наружного наблюдения и налажен канал передачи данных в режиме реального времени. Обработка информации, полученной с помощью видеокамер, происходит в ситуационном центре комплекса "Безопасный город".
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