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Голосование по поправкам в Конституцию
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Губернатор Подмосковья проголосовал по поправкам в Конституцию
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в Одинцово, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:43
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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конституция рф, андрей воробьев, московская область (подмосковье), политика

Губернатор Подмосковья проголосовал по поправкам в Конституцию

12:43 01.07.2020
375
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в Одинцово, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального правительства.
"Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырех тысяч участков. Понятно, что, когда поток идет, все это требует мер предосторожности. <...> Здесь лучше на воду подуть и не допустить нарушения. Нам нужно беречь избирательную комиссию и всех, кто после будет считать голоса", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Глава региона поблагодарил жителей Подмосковья за участие в голосовании. "Мы очень хорошим темпом шли всю неделю, жители голосовали, находили возможность, время, чтобы отдать свой голос", - сказал он.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Политика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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