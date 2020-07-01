Губернатор Подмосковья проголосовал по поправкам в Конституцию

"Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырех тысяч участков. Понятно, что, когда поток идет, все это требует мер предосторожности. <...> Здесь лучше на воду подуть и не допустить нарушения. Нам нужно беречь избирательную комиссию и всех, кто после будет считать голоса", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.