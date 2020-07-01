https://ria.ru/20200701/1573733116.html
В Москве явка на голосовании по поправкам составила 43,88%
Явка на голосовании по поправкам к конституции по Москве на 12.30 1 июля составила 43,88%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:42
2020-07-01T12:42
цик рф
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, владимир путин, конституция рф, москва, политика