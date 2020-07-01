https://ria.ru/20200701/1573732998.html
В Тверской области почти 45% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 45% избирателей Тверской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте облизбиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:40
2020-07-01T12:40
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
тверская область
ржев
политика
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https://ria.ru/20200701/1573732149.html
тверская область
ржев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, тверская область, ржев, политика