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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Абхазии более тысячи россиян проголосовали по поправкам
Более тысячи россиян в Абхазии проголосовали к полудню по поправкам в Конституцию РФ, единственный участок для голосования открылся в Абхазии в восемь утра в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
абхазия
в мире
политика
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353
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конституция рф, владимир путин, абхазия, в мире, политика

В Абхазии более тысячи россиян проголосовали по поправкам

12:36 01.07.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук Урны для бюллетеней
 Урны для бюллетеней
© Sputnik / Томас Тхайцук
Урны для бюллетеней. Архивное фото
СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Более тысячи россиян в Абхазии проголосовали к полудню по поправкам в Конституцию РФ, единственный участок для голосования открылся в Абхазии в восемь утра в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
В голосовании участвуют российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии. Перед входом избирателям раздают защитные маски и обрабатывают руки антисептиком. Рядом с посольством дежурит машина скорой помощи.
"Более тысячи россиян проголосовало. Но точное количество проголосовавших будет известно позже", - сообщил РИА Новости один из представителей комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:03Голосование по поправкам в Конституцию
ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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