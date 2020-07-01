В Абхазии более тысячи россиян проголосовали по поправкам

СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Более тысячи россиян в Абхазии проголосовали к полудню по поправкам в Конституцию РФ, единственный участок для голосования открылся в Абхазии в восемь утра в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.