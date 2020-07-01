В Абхазии более тысячи россиян проголосовали по поправкам

СУХУМ, 1 июл - РИА Новости. Более тысячи россиян в Абхазии проголосовали к полудню по поправкам в Конституцию РФ, единственный участок для голосования открылся в Абхазии в восемь утра в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
В голосовании участвуют российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии. Перед входом избирателям раздают защитные маски и обрабатывают руки антисептиком. Рядом с посольством дежурит машина скорой помощи.
"Более тысячи россиян проголосовало. Но точное количество проголосовавших будет известно позже", - сообщил РИА Новости один из представителей комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.