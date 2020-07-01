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Голосование по поправкам в Конституцию
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Москалькова отметила высокий уровень организации голосования по поправкам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что во время посещения участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:35
голосование по поправкам в конституцию
россия
татьяна москалькова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, татьяна москалькова, конституция рф, политика

Москалькова отметила высокий уровень организации голосования по поправкам

12:35 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что во время посещения участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ отметила высокий уровень организации процесса.
"Сегодня я и сотрудники аппарата уполномоченного посещаем участки, где проходит голосование. Отмечу высокий уровень легитимности. Везде обеспечены нормы безопасности, на входе выдают маски, перчатки, одноразовую ручку, измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция. На участке много информационных материалов. Поговорила с наблюдателями, которые отметили, что нарушений нет", - сказала Москалькова РИА Новости.
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При этом омбудсмен находится на связи с регионами и, по ее данным, там тоже отмечают высокий уровень организации и отсутствие значительных нарушений.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев также подтвердил, что данные регионов свидетельствуют о том, что голосование проходит легитимно, серьезных нарушений не зафиксировано.
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"Что касается легитимности голосования, наши коллеги, которые работают в регионах очень внимательно следят за тем, как идет голосование. Каких-либо существенных замечаний, существенных нарушений закона, которые могли бы повлиять на ход голосования, на результаты голосования, нашими коллегами не зафиксированы. Сегодня остался еще последний день работы, но на сегодняшний день я могу сказать, опираясь на данные из регионов моих коллег, голосование легитимно", - сказал Фадеев на брифинге.
По его словам, представители рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования выезжали в 11 российских регионов и проконтролировали работу более 100 избирательных участков.
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"Я считаю, что голосование идет очень эффективно. Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, потому что эпидемия не закончена, и очень сложно было организовать это голосование... Как докладывают наши коллеги, замечаний очень мало. Безопасность на избирательных участках обеспечена", - отметил глава совета, добавив, что по итогам голосования СПЧ подготовит доклад, который планируется представить через десять дней.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияТатьяна МоскальковаКонституция РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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