Москалькова отметила высокий уровень организации голосования по поправкам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что во время посещения участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ отметила высокий уровень организации процесса.

"Сегодня я и сотрудники аппарата уполномоченного посещаем участки, где проходит голосование. Отмечу высокий уровень легитимности. Везде обеспечены нормы безопасности, на входе выдают маски, перчатки, одноразовую ручку, измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция. На участке много информационных материалов. Поговорила с наблюдателями, которые отметили, что нарушений нет", - сказала Москалькова РИА Новости.

При этом омбудсмен находится на связи с регионами и, по ее данным, там тоже отмечают высокий уровень организации и отсутствие значительных нарушений.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев также подтвердил, что данные регионов свидетельствуют о том, что голосование проходит легитимно, серьезных нарушений не зафиксировано.

"Что касается легитимности голосования, наши коллеги, которые работают в регионах очень внимательно следят за тем, как идет голосование. Каких-либо существенных замечаний, существенных нарушений закона, которые могли бы повлиять на ход голосования, на результаты голосования, нашими коллегами не зафиксированы. Сегодня остался еще последний день работы, но на сегодняшний день я могу сказать, опираясь на данные из регионов моих коллег, голосование легитимно", - сказал Фадеев на брифинге.

По его словам, представители рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования выезжали в 11 российских регионов и проконтролировали работу более 100 избирательных участков.