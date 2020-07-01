На Ставрополье явка на голосование по поправкам составила 62,99%

ПЯТИГОРСК, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосование по поправкам к конституции РФ в Ставропольском крае за шесть дней на 10.00 среды составила 62,99%, сообщает избирком региона.

"По состоянию на 10.00 с учетом шести дней голосования средняя явка избирателей на территории Ставропольского края составила 1 192 097 человек, или 62,99% от числа участников голосования", - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.