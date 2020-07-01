https://ria.ru/20200701/1573732664.html
На Ставрополье явка на голосование по поправкам составила 62,99%
Явка избирателей на голосование по поправкам к конституции РФ в Ставропольском крае за шесть дней на 10.00 среды составила 62,99%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:34
2020-07-01T12:34
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
ессентуки
ставропольский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, ессентуки, ставропольский край, политика
ПЯТИГОРСК, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосование по поправкам к конституции РФ в Ставропольском крае за шесть дней на 10.00 среды составила 62,99%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 10.00 с учетом шести дней голосования средняя явка избирателей на территории Ставропольского края составила 1 192 097 человек, или 62,99% от числа участников голосования", - говорится в сообщении.
Наибольшая активность участников голосования отмечена в Ессентуках - 72,96%, самая низкая явка в городе Лермонтове - 51,54%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.