Более 40% жителей Владимирской области проголосовали по поправкам

В день голосования в регионе открылись 985 участков. В списки участников голосования включены 1,1 миллиона человек. В их число входят не только граждане, зарегистрированные во Владимирской области, но и жители других субъектов, которые воспользовались механизмом "Мобильный избиратель" и выбрали удобный участок для голосования на территории региона. Жители области, решившие, напротив, проголосовать за ее пределами и оформившие соответствующие заявления, исключены из списков.