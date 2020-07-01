Более 40% жителей Владимирской области проголосовали по поправкам

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Более 40% избирателей Владимирской области к 10.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте облизбиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Проголосовали (включая голосование до дня голосования) 466 382 человека или 42,13%", - говорится в сообщении.
В день голосования в регионе открылись 985 участков. В списки участников голосования включены 1,1 миллиона человек. В их число входят не только граждане, зарегистрированные во Владимирской области, но и жители других субъектов, которые воспользовались механизмом "Мобильный избиратель" и выбрали удобный участок для голосования на территории региона. Жители области, решившие, напротив, проголосовать за ее пределами и оформившие соответствующие заявления, исключены из списков.