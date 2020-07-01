В Самарской области более 53% избирателей проголосовали по поправкам

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Более 53% избирателей Самарской области к 10.00 (9.00 мск) проголосовали по поправкам в конституцию, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Вадим Михеев.
"На 10.00 (9.00 мск) мы имеем явку 53,64%... В абсолютных цифрах это 1 миллион 297 тысяч 956 человек", - сказал Михеев.
Он добавил, что традиционно самая высокая явка наблюдается в сельских районах. Так, в Приволжском районе, по состоянию на 10.00 (9.00 мск), уже проголосовали 86,1% избирателей, в Борском – 85,95%, в Похвистневском – 84,19%.
По словам Михеева, в Самарской области в среду открылись 1789 избирательных участков, за процессом голосования следят почти 11 тысяч наблюдателей. В предыдущие шесть дней в регионе проголосовали 51,64% избирателей.
На выборах президента в марте 2018 года на 10.00 явка в Самарской области составила 10,18%, на выборах в Госдуму в 2016 году – 7,24%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.