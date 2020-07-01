В Самарской области явка на голосовании по поправкам превысила 57%

"Явка на 12.00 (11.00 мск) составила 57,12%. В абсолютных цифрах это 1 миллион 383 тысячи 496 человек", - сказал представитель облизбиркома.

Ранее председатель избиркома региона Вадим Михеев сообщал, что в Самарской области в среду открылись 1789 избирательных участков, за процессом голосования следят почти 11 тысяч наблюдателей. В предыдущие шесть дней в регионе проголосовали 51,64% избирателей.