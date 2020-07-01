Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573732367.html
В Самарской области явка на голосовании по поправкам превысила 57%
Явка на голосование по поправкам в конституцию в Самарской области на 12.00 (11.00 мск) составила более 57%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:30
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
самарская область
тольятти
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573729987_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_a41407dddd26c82948d0a66fa04e9fcc.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573729987_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_a41407dddd26c82948d0a66fa04e9fcc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573729987_257:0:2986:2047_1400x0_80_0_0_955a8cf0851459994ea1710e59c31771.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573729987_598:0:2645:2047_1400x0_80_0_0_ceeef7951251c6a65fafe87b7eff7ace.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, самарская область, тольятти, политика

В Самарской области явка на голосовании по поправкам превысила 57%

12:30 01.07.2020
118
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России на избирательном участке
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России на избирательном участке
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России на избирательном участке. Архивное фото
САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в конституцию в Самарской области на 12.00 (11.00 мск) составила более 57%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.
"Явка на 12.00 (11.00 мск) составила 57,12%. В абсолютных цифрах это 1 миллион 383 тысячи 496 человек", - сказал представитель облизбиркома.
По данным избирательной комиссии, самая высокая явка зарегистрирована в Приволжском районе, где проголосовали 90,8% избирателей, самая низкая - в Автозаводском районе Тольятти, где проголосовали 37,6%.
Ранее председатель избиркома региона Вадим Михеев сообщал, что в Самарской области в среду открылись 1789 избирательных участков, за процессом голосования следят почти 11 тысяч наблюдателей. В предыдущие шесть дней в регионе проголосовали 51,64% избирателей.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
200000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСамарская областьТольяттиПолитика
Рекомендуем
Работа информационного центра ЦИК России
В Самарской области более 53% избирателей проголосовали по поправкам
Женщина получает бюллетень на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Более 40% жителей Владимирской области проголосовали по поправкам
Брошюра с текстом Конституции РФ
В Ленинградской области явка на голосовании по поправкам составила 57,5%
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Бак
В Ростовской области явка на голосовании по поправкам превысила 65%
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
На Ставрополье явка на голосование по поправкам составила 62,99%
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам
Машина скорой медицинской помощи
В Кировской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%
Женщина на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Почти 42% избирателей Новосибирской области проголосовали по поправкам
Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Путину выдали все положенные подарки после голосования
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова отметила высокий уровень организации голосования по поправкам
Голосование по вопросу изменений в Конституцию России
На Сахалине и Курилах завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Избирательный участок
Почти 50% избирателей Марий Эл проголосовали по поправкам
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Сухуме
В Тверской области почти 45% избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
Лента новостейМолния