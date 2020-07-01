В Самарской области явка на голосовании по поправкам превысила 57%

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в конституцию в Самарской области на 12.00 (11.00 мск) составила более 57%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.
"Явка на 12.00 (11.00 мск) составила 57,12%. В абсолютных цифрах это 1 миллион 383 тысячи 496 человек", - сказал представитель облизбиркома.
По данным избирательной комиссии, самая высокая явка зарегистрирована в Приволжском районе, где проголосовали 90,8% избирателей, самая низкая - в Автозаводском районе Тольятти, где проголосовали 37,6%.
Ранее председатель избиркома региона Вадим Михеев сообщал, что в Самарской области в среду открылись 1789 избирательных участков, за процессом голосования следят почти 11 тысяч наблюдателей. В предыдущие шесть дней в регионе проголосовали 51,64% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.