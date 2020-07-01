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В Кировской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
Пожилая жительница Кировской области с COVID-19 стала 38-й жертвой коронавируса в регионе, сообщает местный оперштаб. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:28
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кировская область, общество

В Кировской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38

12:28 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Пожилая жительница Кировской области с COVID-19 стала 38-й жертвой коронавируса в регионе, сообщает местный оперштаб.
По состоянию на утро 1 июля, в Кировской области выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Таким образом, в регионе зарегистрировано 3290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, протекающих с клиническими проявлениями заболевания.
"Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных госпиталях находятся 657 человек с пневмонией. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, из них 13 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, пять человек - на искусственной вентиляции легких. Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 38 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 87-летняя жительница Нагорского района", - говорится в сообщении.
За прошлые сутки из инфекционных госпиталей выписаны 23 выздоровевших пациента. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции составляет 2695 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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