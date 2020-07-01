В Кировской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Пожилая жительница Кировской области с COVID-19 стала 38-й жертвой коронавируса в регионе, сообщает местный оперштаб.
По состоянию на утро 1 июля, в Кировской области выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Таким образом, в регионе зарегистрировано 3290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, протекающих с клиническими проявлениями заболевания.
"Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных госпиталях находятся 657 человек с пневмонией. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, из них 13 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, пять человек - на искусственной вентиляции легких. Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 38 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 87-летняя жительница Нагорского района", - говорится в сообщении.
За прошлые сутки из инфекционных госпиталей выписаны 23 выздоровевших пациента. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции составляет 2695 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.