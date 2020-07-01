В Кировской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38

"Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных госпиталях находятся 657 человек с пневмонией. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, из них 13 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, пять человек - на искусственной вентиляции легких. Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 38 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 87-летняя жительница Нагорского района", - говорится в сообщении.