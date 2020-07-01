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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573732283.html
В Ростовской области явка на голосовании по поправкам превысила 65%
Явка на голосование по поправкам к Конституции России, по данным на 10.00, в Ростовской области составила 65,87%, сообщил РИА Новости представитель областной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:27
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
ростовская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, ростовская область, политика

В Ростовской области явка на голосовании по поправкам превысила 65%

12:27 01.07.2020
121
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Бак
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Бак
© Sputnik / Мурад Оруджев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на голосование по поправкам к Конституции России, по данным на 10.00, в Ростовской области составила 65,87%, сообщил РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.
"Явка на 10.00 в Ростовской области 65,87%. Проголосовали уже 2 111 313 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что нарушений на данный момент не выявлено.
В Ростовской области в настоящее время работают 2613 участков для голосования.
Голосование по вопросу изменений в Конституцию России
12:24Голосование по поправкам в Конституцию
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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