https://ria.ru/20200701/1573732283.html
В Ростовской области явка на голосовании по поправкам превысила 65%
Явка на голосование по поправкам к Конституции России, по данным на 10.00, в Ростовской области составила 65,87%, сообщил РИА Новости представитель областной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:27
2020-07-01T12:27
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
ростовская область
политика
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ростовская область
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, ростовская область, политика