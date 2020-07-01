На Сахалине и Курилах завершилось голосование по поправкам в Конституцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось на Сахалине и Курилах, все избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (12.00 мск), сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"В 20.00 (12.00 мск) закрылись все 309 постоянных и восемь временных участков на Сахалине и Курилах. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные результаты голосования в регионе будут известны в четверг", - рассказала собеседница агентства.

По данным регионального избиркома, голосование в регионе прошло без нарушений. На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч человек.