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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Сахалине и Курилах завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось на Сахалине и Курилах, все избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (12.00 мск),... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:24
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сахалинская область
политика
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353
60
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конституция рф, владимир путин, сахалинская область, политика

На Сахалине и Курилах завершилось голосование по поправкам в Конституцию

12:24 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу изменений в Конституцию России
Голосование по вопросу изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Голосование по вопросу изменений в Конституцию России. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось на Сахалине и Курилах, все избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (12.00 мск), сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"В 20.00 (12.00 мск) закрылись все 309 постоянных и восемь временных участков на Сахалине и Курилах. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные результаты голосования в регионе будут известны в четверг", - рассказала собеседница агентства.
По данным регионального избиркома, голосование в регионе прошло без нарушений. На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСахалинская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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