В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%

КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Калининградской области к 10 утра по местному времени (11.00 мск) составила почти 43%, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.
Среда, 1 июля – последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
"Мы располагаем сведениями по явке избирателей на 10.00 (11.00 мск) — это почти 43% - 350 тысяч жителей Калининградской области уже проголосовали. За шесть предварительных дней голосования явка была 41,5% - 338 тысяч человек", - сказала Винярская.
Она отметила, что своевременно открылись все 546 постоянных избирательных участка, еще восемь временных. Закончилось голосование на судах, которые находятся в плавании — был образован 31 судовой избирательный участок, на которых проголосовали около 1,7 тысячи участников.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.