В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%

"Мы располагаем сведениями по явке избирателей на 10.00 (11.00 мск) — это почти 43% - 350 тысяч жителей Калининградской области уже проголосовали. За шесть предварительных дней голосования явка была 41,5% - 338 тысяч человек", - сказала Винярская.