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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573732121.html
В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%
Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Калининградской области к 10 утра по местному времени (11.00 мск) составила почти 43%, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:27
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
калининградская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, калининградская область, политика

В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%

12:24 01.07.2020 (обновлено: 12:27 01.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
© Sputnik
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КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Калининградской области к 10 утра по местному времени (11.00 мск) составила почти 43%, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.
Среда, 1 июля – последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
"Мы располагаем сведениями по явке избирателей на 10.00 (11.00 мск) — это почти 43% - 350 тысяч жителей Калининградской области уже проголосовали. За шесть предварительных дней голосования явка была 41,5% - 338 тысяч человек", - сказала Винярская.
Она отметила, что своевременно открылись все 546 постоянных избирательных участка, еще восемь временных. Закончилось голосование на судах, которые находятся в плавании — был образован 31 судовой избирательный участок, на которых проголосовали около 1,7 тысячи участников.
Андрей Клишас
12:17Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинКалининградская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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