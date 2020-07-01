Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 60% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 10.00 среды, явка в Нижегородской области составила 61%. Всего проголосовало 1 441 317 человек, из них 128,5 тысячи нижегородцев проголосовали дистанционно", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что жалоб на нарушения в ходе голосования в избирком не поступало.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Нижегородской области составила 65,98%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 44,35%.
Руководитель ситуационного центра общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов прокомментировал старт основного дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, заявив, что новый формат голосования продолжительностью в неделю "позитивно отразился на явке".
"Впервые процедура голосования растянута на семь дней, и мы убедились в том, что это достаточно комфортный формат работы для избирателей", - сказал Семенов.
Он отметил, что с 25 июня Ситуационный центр через колл-центр поддерживает постоянную связь со всеми избирательными участками региона и общественными наблюдателями, его сотрудники сделали около 14 тысяч телефонных звонков наблюдателям.
"Примечательно, что за семь дней работы ситуационный центр не зафиксировал ни одного серьезного нарушения. Поступает много обращений, которые чаще всего не подтверждаются и являются ложными. Ситуационный центр работает на полную мощность, голосование идет. Думаю, что деловой и энергичный ритм с использованием современных технологий позволит нам с успехом завершить и сегодняшний день голосования", - подытожил Семенов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.