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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам
Более 60% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
нижегородская область
политика
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конституция рф, владимир путин, нижегородская область, политика

Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам

12:21 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Более 60% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 10.00 среды, явка в Нижегородской области составила 61%. Всего проголосовало 1 441 317 человек, из них 128,5 тысячи нижегородцев проголосовали дистанционно", - сказала собеседница агентства.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11:27Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн
Она добавила, что жалоб на нарушения в ходе голосования в избирком не поступало.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Нижегородской области составила 65,98%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 44,35%.
Руководитель ситуационного центра общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов прокомментировал старт основного дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, заявив, что новый формат голосования продолжительностью в неделю "позитивно отразился на явке".
"Впервые процедура голосования растянута на семь дней, и мы убедились в том, что это достаточно комфортный формат работы для избирателей", - сказал Семенов.
Он отметил, что с 25 июня Ситуационный центр через колл-центр поддерживает постоянную связь со всеми избирательными участками региона и общественными наблюдателями, его сотрудники сделали около 14 тысяч телефонных звонков наблюдателям.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
10:47Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
"Примечательно, что за семь дней работы ситуационный центр не зафиксировал ни одного серьезного нарушения. Поступает много обращений, которые чаще всего не подтверждаются и являются ложными. Ситуационный центр работает на полную мощность, голосование идет. Думаю, что деловой и энергичный ритм с использованием современных технологий позволит нам с успехом завершить и сегодняшний день голосования", - подытожил Семенов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинНижегородская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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