Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам

"Примечательно, что за семь дней работы ситуационный центр не зафиксировал ни одного серьезного нарушения. Поступает много обращений, которые чаще всего не подтверждаются и являются ложными. Ситуационный центр работает на полную мощность, голосование идет. Думаю, что деловой и энергичный ритм с использованием современных технологий позволит нам с успехом завершить и сегодняшний день голосования", - подытожил Семенов.