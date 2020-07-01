В Ивановской области умер пожилой пациент с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач у окна в госпитале COVID-19

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Мужчина в возрасте 83 лет стал 45-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Мужчина в возрасте 83 лет стал 45-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области , сообщило в среду правительство региона.

Чебоксар. По состоянию на 1 июля, в Ивановской области зарегистрирован 4761 случай заболевания COVID-19, за сутки поставлено 70 диагнозов. Из новых случаев: 34 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 33 человека. Три человека, у которых подтвердился коронавирус, прибыли в регион из Москвы

За сутки выписаны 44 человека, всего в Ивановской области выздоровели 2967 пациентов с подтвержденным COVID-19.

"В статистику летальности за последние сутки включен один случай. Это пациент 83 лет из Кохмы. У него были серьезные побочные заболевания. С учетом возраста болезнь протекала тяжело", - говорится в сообщении.

В стационаре на данный момент находятся 688 человек, в том числе на койках с кислородом – 282 человека. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов с COVID-19.