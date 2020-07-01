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В Ивановской области умер пожилой пациент с коронавирусом
Мужчина в возрасте 83 лет стал 45-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщило в среду правительство региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:20
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область

В Ивановской области умер пожилой пациент с коронавирусом

12:20 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Мужчина в возрасте 83 лет стал 45-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщило в среду правительство региона.
По состоянию на 1 июля, в Ивановской области зарегистрирован 4761 случай заболевания COVID-19, за сутки поставлено 70 диагнозов. Из новых случаев: 34 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 33 человека. Три человека, у которых подтвердился коронавирус, прибыли в регион из Москвы и Чебоксар.
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За сутки выписаны 44 человека, всего в Ивановской области выздоровели 2967 пациентов с подтвержденным COVID-19.
"В статистику летальности за последние сутки включен один случай. Это пациент 83 лет из Кохмы. У него были серьезные побочные заболевания. С учетом возраста болезнь протекала тяжело", - говорится в сообщении.
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В стационаре на данный момент находятся 688 человек, в том числе на койках с кислородом – 282 человека. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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