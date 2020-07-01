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В Нальчике локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В Нальчике локализовали пожар на складе

12:18 01.07.2020
154
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работник пожарной охраны. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 11.37 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 10.21 мск в среду на улице Кирова в Нальчике загорелся склад на площади 200 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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