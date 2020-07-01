В Нальчике локализовали пожар на складе

"По состоянию на 11.37 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 10.21 мск в среду на улице Кирова в Нальчике загорелся склад на площади 200 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.