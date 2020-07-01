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Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими
Цифры по явке на голосовании по конституции РФ очень впечатляющие, поэтому уровень легитимности текста конституции для всех граждан и институтов власти будет... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:17
2020-07-01T12:17
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
конституция рф
цик рф
политика
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1400x0_80_0_0_0b8a4683ba7561b960286169c259f04c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, конституция рф, цик рф, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Цифры по явке на голосовании по конституции РФ очень впечатляющие, поэтому уровень легитимности текста конституции для всех граждан и институтов власти будет намного выше, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству , сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас
.
"Я прошёл посмотрел, какая у нас явка по регионам - цифры очень впечатляющие, прямо скажем. Я уверен, что, конечно же, при таких цифрах, такой явке уровень легитимности текста конституции, значение этого текста, как основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного выше", - сказал Клишас в информцентре ЦИК РФ
.
По его словам, на основании общения с представителями разных регионов, можно сделать вывод, что люди голосовать идут.
Сенатор также отметил, что россияне хорошо информированы о вносимых в конституцию поправках.
"Благодаря нашей совместной работе с Центральной избирательной комиссией, с региональными комиссиями, с Общественной палатой Российской Федерации
, конечно же, люди очень хорошо информированы о содержании поправок", - сказал Клишас.
По его словам, месяцы самоизоляции, введенной из-за коронавируса, способствовали тому, что люди еще раз задумались над тем, какие изменения предлагается включить в конституцию.
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 11.00 по московскому времени составила 56,28%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.