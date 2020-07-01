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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573731606.html
Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими
Цифры по явке на голосовании по конституции РФ очень впечатляющие, поэтому уровень легитимности текста конституции для всех граждан и институтов власти будет... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:17
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, андрей клишас, конституция рф, цик рф, политика

Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими

12:17 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Цифры по явке на голосовании по конституции РФ очень впечатляющие, поэтому уровень легитимности текста конституции для всех граждан и институтов власти будет намного выше, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству , сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас.
"Я прошёл посмотрел, какая у нас явка по регионам - цифры очень впечатляющие, прямо скажем. Я уверен, что, конечно же, при таких цифрах, такой явке уровень легитимности текста конституции, значение этого текста, как основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного выше", - сказал Клишас в информцентре ЦИК РФ.
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По его словам, на основании общения с представителями разных регионов, можно сделать вывод, что люди голосовать идут.
Сенатор также отметил, что россияне хорошо информированы о вносимых в конституцию поправках.
"Благодаря нашей совместной работе с Центральной избирательной комиссией, с региональными комиссиями, с Общественной палатой Российской Федерации, конечно же, люди очень хорошо информированы о содержании поправок", - сказал Клишас.
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По его словам, месяцы самоизоляции, введенной из-за коронавируса, способствовали тому, что люди еще раз задумались над тем, какие изменения предлагается включить в конституцию.
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в конституцию на 11.00 по московскому времени составила 56,28%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
1110004
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасКонституция РФЦИК РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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