Почти 44% жителей Ярославской области проголосовали по поправкам

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Почти 44% избирателей Ярославской области к 10.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Олег Захаров.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Голосование идет в спокойном режиме. Проголосовали почти 44% избирателей. Мы видим, что явка начинает набирать обороты", - сказал Захаров.
Общая явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе составила более 64%. На выбора депутатов Госдумы РФ в 2016 году проголосовали 37,7% жителей Ярославской области.