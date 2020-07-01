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В Сирию за сутки вернулись 37 беженцев из Ливана
Еще 37 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:17
война в сирии
исламское государство
ирак
сирия
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война в сирии, исламское государство, ирак, сирия, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись 37 беженцев из Ливана

12:17 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Еще 37 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 37 беженцев (в том числе: женщин – 12, детей – 19). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Добавляется, что инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
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*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИсламское государствоИракСирияДамаск (город)В мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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