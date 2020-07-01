В Сирию за сутки вернулись 37 беженцев из Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 37 беженцев (в том числе: женщин – 12, детей – 19). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Добавляется, что инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России