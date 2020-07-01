ВЦИОМ выяснил, что россиянам больше всего понравилось на параде Победы

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Больше всего россиянам, которые присутствовали на параде Победы или смотрели его по телевизору, понравились военная техника, проход войск и организация, свидетельствуют результаты опроса Больше всего россиянам, которые присутствовали на параде Победы или смотрели его по телевизору, понравились военная техника, проход войск и организация, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 61% граждан наблюдали за парадом Победы, из них 59% посмотрели парад по телевизору, а 2% - лично присутствовали на нем, 39% не смотрели парад.

Отмечается, что больше всего опрошенным, которые были на параде Победы или смотрели его по телевизору, понравились военная техника (29%), проход войск (15%), организация (10%), ветераны, авиация и ощущение мощи страны (по 9% соответственно), также 11% все понравилось.

Для 66% данной группы нет такого, что им бы не понравилось на параде, однако 5% не понравилось небольшое количество иностранных гостей, 3% - опасность подобных мероприятий в разгар эпидемии.

Как указано в опросе, у 36% россиян парад Победы вызвал воодушевление, у 13% надежду, у 11% симпатию.