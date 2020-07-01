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Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:13
война в сирии
исламское государство
латакия (город)
сирия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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война в сирии, исламское государство, латакия (город), сирия, в мире

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

12:13 01.07.2020
86
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
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Конец "фабрике фейков": боевикам в Сирии больше не спрятаться в сараяхЗапад "шокирован" выходом России из режима гуманитарных предупреждений в рамках ООН. Москва в ответ, ссылаясь на собственное расследование, утверждает, что некоторые из якобы гуманитарных объектов на самом деле использовали в своих целях террористы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИсламское государствоЛатакия (город)СирияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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