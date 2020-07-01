Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вчера, 21:50Конец "фабрике фейков": боевикам в Сирии больше не спрятаться в сараяхЗапад "шокирован" выходом России из режима гуманитарных предупреждений в рамках ООН. Москва в ответ, ссылаясь на собственное расследование, утверждает, что некоторые из якобы гуманитарных объектов на самом деле использовали в своих целях террористы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России