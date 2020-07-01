Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

Конец "фабрике фейков": боевикам в Сирии больше не спрятаться в сараях Запад "шокирован" выходом России из режима гуманитарных предупреждений в рамках ООН. Москва в ответ, ссылаясь на собственное расследование, утверждает, что некоторые из якобы гуманитарных объектов на самом деле использовали в своих целях террористы.