В Пермском крае явка на голосовании по поправкам составила более 41%

ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Пермском крае на 12:00 местного времени (10:00 мск) составила более 41%, в некоторых районах она превысила 60%, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
"Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 12:00 составляет 41,36% или 826 586 человек. Голосование проходит без серьезных нарушений", — рассказали в комиссии.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском и в Кишертском муниципальных округах региона (68,06% и 64,71% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми и Александровске. В краевом центре проголосовало порядка 32,13% жителей, в Александровском городском округе – 33,27%, уточнил собеседник.
Ранее избирком региона сообщал, что на 08:00 (06:00 мск) более 40% избирателей в Пермском крае приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, то есть более 762 тысяч жителей.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Пермском крае 1787 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1,99 млн избирателей, 35% из них проголосовали с 25 по 29 июня, то есть более 650 000 человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования превысила 50%.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Пермском крае составила 66,51% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.