Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573731274.html
В Пермском крае явка на голосовании по поправкам составила более 41%
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Пермском крае на 12:00 местного времени (10:00 мск) составила более 41%, в некоторых районах она превысила... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
пермский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_9f4275a1c2bbdce69fed7e398cb42eb5.jpg
https://ria.ru/20200701/1573730028.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_9f4275a1c2bbdce69fed7e398cb42eb5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_328:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_19f2d6099fe7771856b965274552370a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_754:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_83a6556ebdb1537286457d2ec150e389.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, пермский край, политика

В Пермском крае явка на голосовании по поправкам составила более 41%

12:12 01.07.2020 (обновлено: 12:23 01.07.2020)
259
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Пермском крае на 12:00 местного времени (10:00 мск) составила более 41%, в некоторых районах она превысила 60%, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
"Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 12:00 составляет 41,36% или 826 586 человек. Голосование проходит без серьезных нарушений", — рассказали в комиссии.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
11:46Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели выявили 153 случая нарушения процедур на голосовании
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском и в Кишертском муниципальных округах региона (68,06% и 64,71% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми и Александровске. В краевом центре проголосовало порядка 32,13% жителей, в Александровском городском округе – 33,27%, уточнил собеседник.
Ранее избирком региона сообщал, что на 08:00 (06:00 мск) более 40% избирателей в Пермском крае приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, то есть более 762 тысяч жителей.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Пермском крае 1787 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1,99 млн избирателей, 35% из них проголосовали с 25 по 29 июня, то есть более 650 000 человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования превысила 50%.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Пермском крае составила 66,51% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
000000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинПермский крайПолитика
Рекомендуем
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
Почти 54% избирателей Челябинской области проголосовали по поправкам
Голосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ
В Чечне более 85% избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Почти 44% жителей Ярославской области проголосовали по поправкам
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Урны для бюллетеней
В ЕАО почти 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах
В Сирию за сутки вернулись 37 беженцев из Ливана
Андрей Клишас
Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам
Работник пожарной охраны
В Нальчике локализовали пожар на складе
Избирательный участок №1331 в Екатеринбурге
На Кубани явка на голосовании по поправкам составила 71,2%
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%
Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
ВЦИОМ выяснил, что россиянам больше всего понравилось на параде Победы
Медик в машине скорой помощи
В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 47
Брошюра с текстом Конституции РФ
В Ленинградской области явка на голосовании по поправкам составила 57,5%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
Лента новостейМолния