В Пермском крае явка на голосовании по поправкам составила более 41%

"Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 12:00 составляет 41,36% или 826 586 человек. Голосование проходит без серьезных нарушений", — рассказали в комиссии.

Ранее избирком региона сообщал, что на 08:00 (06:00 мск) более 40% избирателей в Пермском крае приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, то есть более 762 тысяч жителей.

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Пермском крае 1787 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1,99 млн избирателей, 35% из них проголосовали с 25 по 29 июня, то есть более 650 000 человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования превысила 50%.