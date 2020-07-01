Почти 54% избирателей Челябинской области проголосовали по поправкам

"Явка на 12.00 (10.00 мск) составила 53,93%, проголосовало более 1,4 миллиона человек. Лидерами по явке являются Агаповский, Кизильский районы, а также Увельский, где явка составляет от 81% до 83%", - сказала собеседница агентства.