Почти 54% избирателей Челябинской области проголосовали по поправкам

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в конституцию на 12.00 местного времени (10.00 мск) в Челябинской области составила почти 54%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облизбиркома.
"Явка на 12.00 (10.00 мск) составила 53,93%, проголосовало более 1,4 миллиона человек. Лидерами по явке являются Агаповский, Кизильский районы, а также Увельский, где явка составляет от 81% до 83%", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что обращения в избирком имеются, но серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено.
По данным облизбиркома, на выборах президента РФ в 2018 году на 12.00 (10.00 мск) в Челябинской области проголосовало 27,51% избирателей. Кроме того, в регионе на выборах депутатов Госдумы на аналогичное время проголосовало 15,84% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.