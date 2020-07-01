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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573731219.html
Почти 54% избирателей Челябинской области проголосовали по поправкам
Явка на голосовании по поправкам в конституцию на 12.00 местного времени (10.00 мск) в Челябинской области составила почти 54%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
владимир путин
челябинская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, госдума рф, владимир путин, челябинская область, политика

Почти 54% избирателей Челябинской области проголосовали по поправкам

12:10 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУрна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в конституцию на 12.00 местного времени (10.00 мск) в Челябинской области составила почти 54%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облизбиркома.
"Явка на 12.00 (10.00 мск) составила 53,93%, проголосовало более 1,4 миллиона человек. Лидерами по явке являются Агаповский, Кизильский районы, а также Увельский, где явка составляет от 81% до 83%", - сказала собеседница агентства.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
10:47Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Она уточнила, что обращения в избирком имеются, но серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено.
По данным облизбиркома, на выборах президента РФ в 2018 году на 12.00 (10.00 мск) в Челябинской области проголосовало 27,51% избирателей. Кроме того, в регионе на выборах депутатов Госдумы на аналогичное время проголосовало 15,84% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинЧелябинская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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