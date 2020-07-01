В Чечне более 85% избирателей проголосовали по поправкам

ГРОЗНЫЙ, 1 июл – РИА Новости. Свыше 85% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 мск, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.
Явка за предыдущие 6 дней, к моменту открытия участков для голосования в 8.00 мск, составляла 84,64% от общего числа включенных в списки для голосования.
"По данным на 10.00 мск проголосовали 658 519 человек, что составляет 85,89% от общего числа включенных в списки", - отметил собеседник. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.
Всего в Чечне 1 июля открылись 505 участков для голосования, 20 из которых временные - 12 на территории воинских частей, 7 в больницах и один - в СИЗО №1 Грозного.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.