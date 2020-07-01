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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573731172.html
В Чечне более 85% избирателей проголосовали по поправкам
Свыше 85% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 мск, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:09
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
грозный
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, грозный, политика

В Чечне более 85% избирателей проголосовали по поправкам

12:09 01.07.2020
84
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкГолосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ
© Sputnik / Мурад Оруджев
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ГРОЗНЫЙ, 1 июл – РИА Новости. Свыше 85% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 мск, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.
Явка за предыдущие 6 дней, к моменту открытия участков для голосования в 8.00 мск, составляла 84,64% от общего числа включенных в списки для голосования.
"По данным на 10.00 мск проголосовали 658 519 человек, что составляет 85,89% от общего числа включенных в списки", - отметил собеседник. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.
Всего в Чечне 1 июля открылись 505 участков для голосования, 20 из которых временные - 12 на территории воинских частей, 7 в больницах и один - в СИЗО №1 Грозного.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинГрозныйПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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