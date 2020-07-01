Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573730988.html
Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:05
голосование по поправкам в конституцию
россия
михаил мишустин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573730720_0:4:3155:1778_1400x0_80_0_0_75e4e8b206083961ea81dbcbe6fffe2e.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573730720_0:4:3155:1778_1400x0_80_0_0_75e4e8b206083961ea81dbcbe6fffe2e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573730720_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_89424ae175d1d33dc581dd66b8641aab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573730720_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_21de81ae90c63881736594e67ae96c07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, политика

Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию

12:05 01.07.2020
173
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.
В среду глава правительства пришёл на столичный избирательный участок номер 90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева. Премьер предъявил свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
"Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", - заявил Мишустин журналистам после голосования.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
600005
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМихаил МишустинПолитика
Рекомендуем
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Средняя явка по России на голосовании составила 57,43% на 12.00
Избирательный участок №1331 в Екатеринбурге
На Кубани явка на голосовании по поправкам составила 71,2%
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Урны для бюллетеней
В ЕАО почти 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Путину выдали все положенные подарки после голосования
Урны для бюллетеней
В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
Путин увеличил минимальную долю государства в Ростелекоме до 38,2%
Владимир Путин на избирательном участке
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Голосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ
В Чечне более 85% избирателей проголосовали по поправкам
На избирательном участке
На Колыме завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
В Москве явка на голосовании по поправкам составила 43,88%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Приморье почти 60% избирателей проголосовали по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
Лента новостейМолния