На Кубани явка на голосовании по поправкам составила 71,2%

"Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности граждан на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на 10:00. Общая активность участников голосования по Краснодарскому краю – 71,2% (с учетом дней голосования 25-30 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.

По данным крайизбиркома, в организации общероссийского голосования на территории Краснодарского края задействовано 60 территориальных комиссий и 2 799 участковых комиссий. Дополнительно образовано 37 временных участков для голосования в местах временного пребывания граждан. Более 32 тысяч организаторов голосования задействованы в среду на участках во всех муниципальных образованиях края.