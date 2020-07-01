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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573730959.html
На Кубани явка на голосовании по поправкам составила 71,2%
Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Кубани с учетом дней голосования с 25 июня составляет на 10.00 мск среды 71,2 %, сообщает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
краснодарский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, краснодарский край, политика

На Кубани явка на голосовании по поправкам составила 71,2%

12:05 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынИзбирательный участок №1331 в Екатеринбурге
Избирательный участок №1331 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Кубани с учетом дней голосования с 25 июня составляет на 10.00 мск среды 71,2 %, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию проходит в России.
"Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности граждан на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на 10:00. Общая активность участников голосования по Краснодарскому краю – 71,2% (с учетом дней голосования 25-30 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.
По данным крайизбиркома, в организации общероссийского голосования на территории Краснодарского края задействовано 60 территориальных комиссий и 2 799 участковых комиссий. Дополнительно образовано 37 временных участков для голосования в местах временного пребывания граждан. Более 32 тысяч организаторов голосования задействованы в среду на участках во всех муниципальных образованиях края.
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКраснодарский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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