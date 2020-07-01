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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573730934.html
Средняя явка по России на голосовании составила 57,43% на 12.00
Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 12.00 мск составила 57,43%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:21
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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россия
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, политика

Средняя явка по России на голосовании составила 57,43% на 12.00

12:04 01.07.2020 (обновлено: 12:21 01.07.2020)
386
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 12.00 мск составила 57,43%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло в информцентре ЦИК, средняя явка по России на голосование на 12.00 мск составила 57,43%. Активнее всего голосует Республика Тыва - 88,25%, Чечня - 85,89% и Кемеровская область - 84,78%.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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