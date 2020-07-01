На Колыме завершилось голосование по поправкам в Конституцию

МАГАДАН, 1 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Финальный этап голосования по поправкам в конституцию РФ завершился в Магаданской области, закрылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков.
"Голосование прошло без нарушений, в спокойной и дружественной обстановке. За первые пять дней проголосовала треть избирателей. И по данным на 18.00 (10.00 мск), явка составила 52%. Сейчас избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Результаты будут известны уже в четверг утром", - сообщил Жуков.
Он также уточнил, что вахтовики-золотодобытчики с нерегиональной пропиской проголосовали досрочно, в каждый вахтовый поселок выезжали члены избирательной комиссии. На магаданских участках также проходил сбор подписей за присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести".
"У нас на всех участках работали волонтеры. И жители города активно подписывались, поддерживая идею присвоения Магадану звания "Город трудовой доблести". Голосование прошло при соблюдении всех санитарных требований. Каждому голосующему прямо на входе вручали пакет с индивидуальными средствами защиты - маской и перчатками, а также с персональной ручкой", - рассказал собеседник агентства.