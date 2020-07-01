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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Колыме завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Финальный этап голосования по поправкам в конституцию РФ завершился в Магаданской области, закрылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:03
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
магадан
магаданская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, магадан, магаданская область, политика

На Колыме завершилось голосование по поправкам в Конституцию

12:03 01.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНа избирательном участке
На избирательном участке
© РИА Новости
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На избирательном участке . Архивное фото
МАГАДАН, 1 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Финальный этап голосования по поправкам в конституцию РФ завершился в Магаданской области, закрылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков.
"Голосование прошло без нарушений, в спокойной и дружественной обстановке. За первые пять дней проголосовала треть избирателей. И по данным на 18.00 (10.00 мск), явка составила 52%. Сейчас избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Результаты будут известны уже в четверг утром", - сообщил Жуков.
Он также уточнил, что вахтовики-золотодобытчики с нерегиональной пропиской проголосовали досрочно, в каждый вахтовый поселок выезжали члены избирательной комиссии. На магаданских участках также проходил сбор подписей за присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести".
"У нас на всех участках работали волонтеры. И жители города активно подписывались, поддерживая идею присвоения Магадану звания "Город трудовой доблести". Голосование прошло при соблюдении всех санитарных требований. Каждому голосующему прямо на входе вручали пакет с индивидуальными средствами защиты - маской и перчатками, а также с персональной ручкой", - рассказал собеседник агентства.
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История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМагаданМагаданская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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