На Колыме завершилось голосование по поправкам в Конституцию

"Голосование прошло без нарушений, в спокойной и дружественной обстановке. За первые пять дней проголосовала треть избирателей. И по данным на 18.00 (10.00 мск), явка составила 52%. Сейчас избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Результаты будут известны уже в четверг утром", - сообщил Жуков.